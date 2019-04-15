Куклина: вот и прошла операция

Российская биатлонистка Лариса Куклина сообщила, что перенесла операцию. В общем зачёте Кубка мира она стала 62-й.



«Вот и прошла операция. Меня перевели из реанимации в палату. Я не кушала уже 22 часа. Такое ощущение, что мой желудок прилип к спине. Надеюсь, что я поставила жирную точку всем болезням и гаймориту. В новый сезон – с новым здоровьем», – написала Куклина.

Фото доступно в «инстаграме» Ларисы Кулкиной.

В сезоне-2018/19 Куклина выступила на пяти этапах Кубка мира. Её лучшим результатом в личных гонках стало 22-е место, которое она заняла в спринте в Хольменколлене (Норвегия). На чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) Лариса продемонстрировала 16-й результат в индивидуальной гонке.

Куклина вошла в расширенный состав сборной России на сезон-2019/20.