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Кл. Колесников: от рекорда Гринёва был шок. Нам оставалось плыть ещё метров пять

Кл. Колесников: от рекорда Гринёва был шок. Нам оставалось плыть ещё метров пять
Другие / Водные виды спорта

Российский пловец Климент Колесников прокомментировал итоги чемпионата России, завершившегося в Москве.

«Неплохой чемпионат, я доволен. Мы с тренером ставили задачу пройти отбор в большинстве видов программы, где я выступал. Проще говоря, чем больше, тем лучше. По большому счёту всё получилось. Я выполнил условия квалификации на всех трёх дистанциях на спине. На «сотке» кролем, да, можно было лучше время показать, но отбор в эстафету – уже здорово.

От рекорда Гринёва у меня был небольшой шок. Когда он коснулся бортика, нам ещё метров пять плыть оставалось. Это на самом деле круто. Я очень рад за Влада. Он старается, плавает, не даёт себе расслабиться. Парень знает, что делает», – цитирует Колесникова «Команда России».

Гринёв на ЧР побил рекорд на дистанции 100 м кролем, который держался 10 лет
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