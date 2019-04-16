Плющенко объявил о создании собственной тренерской группы

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил о готовности самостоятельно тренировать молодых спортсменов. На сегодняшний день в академии Плющенко есть группы Александра Волкова и Ксении Ивановой.



«Я создаю собственную тренерскую группу, подбираю себе помощников – специалистов по технике и скольжению. Их будет двое.



В группе будут и малыши 10-11 лет, но с тройными прыжками, и юниоры, и взрослые. Это будет непосредственно моя группа.



Речь именно о ежедневной работе. Все думают, что у меня не может быть полной вовлечённости в дело из-за шоу, но важно понимать, что уезжаю я, как правило, на один-два дня. И шоу у меня теперь будет гораздо меньше. Что касается новогодних сказок, то это конец декабря – начало января», – цитирует Плющенко «Р-Спорт».

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