Тараканова — о словах Плющенко: меня никто не выгонял. Зачем он так?

Российская фигуристка Анастасия Тараканова прокомментировала слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о её уходе из его академии. По словам Плющенко, спортсменка «устраивала истерики, постоянно ревела» и в итоге перешла к тренеру Светлане Пановой.

«Вчера я прочитала комментарий Евгения Викторовича и очень сильно расстроилась. Меня никто не выгонял. Зачем он так? Я же его очень сильно уважаю как спортсмена, он достиг таких высот, о которых можно только мечтать. Он мне очень сильно помог, когда взял в академию, дал возможность продолжать заниматься фигурным катанием.

Он даже нашёл спонсора, который оплачивал мои занятия. Причина моего перехода совсем не та, что Евгений Викторович назвал.

На тренировках бывает всякое — и слёзы, и травмы. И я не исключение. Очень обидно читать такой комментарий, ведь в психологическом плане все отмечают, что за последниий год я повзрослела и становлюсь другой. Думаю, Евгений Викторович просто огласил то мнение, которое больше всего подходит под мой характер. Но я всё равно его очень уважаю и желаю больших успехов!" — в частности, написала Тараканова в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Таракановой.