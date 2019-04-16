Биатлонистка Джима: чувствую, что я всем в команде мешаю

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Юлия Джима рассказала, как отреагировала на решение сборной Украины бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени в сезоне-2017/18. Из-за пропуска гонок спортсменка лишилась права побороться за место в топ-10 общего зачёта.

«Обиды как бы не было, но вот внутри царило такое чувство, что, мол, блин, вот не повезло мне тут. Просто не подфартило, ну почему Тюмень? Почему не два этапа в Осло? Обижаться в этой ситуации было глупо. Неприятно, конечно, что я выпала из той десятки и многое потеряла. Даже лыжи в этом году были бы лучше, если бы я закончила год в топ-10.



Я считаю, что золото в Поклюке было для меня таким себе бонусом, и я сказала себе, что вот, молодец, нашла в себе силы, несмотря ни на что, работала над собой – и вот результат. Я думаю, я уже и так всё доказала, но почему-то ко мне так плохо относятся, что вот, мол, из-за Джимы одни проблемы. Я вот просто чувствую, что я всем в команде мешаю. И я серьёзно не понимаю, почему так. Единственное, был такой момент, что я вроде как себе чего-то не доказала, и вот после победы в Поклюке я сказала себе: «Да, Юля, ты можешь. Вот это твой результат», — цитирует Джиму Biathlon.com.ua.

На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде Джима завоевала бронзу в эстафете.