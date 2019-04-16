Рапиристка Дериглазова: на чемпионате мира рассчитываю на две медали

Победительница Олимпийских игр 2016 года рапиристка Инна Дериглазова отметила, что её целью на чемпионате мира-2019 станет медаль не только в личном, но и в командном зачёте. А также поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате России в Сочи.



«Для меня это хорошая тренировка с повышенной ответственностью. Чемпионат страны является важным этапом подготовки к крупным международным турнирам. К тому же я максималистка. Завоевать золотую медаль, ощутить себя победительницей, доказать, что ты сильная – эти амбиции есть у любого спортсмена.



Год назад в китайском Уси я заняла лишь пятое место. Это был провал. Нужно исправляться. В Будапеште помимо индивидуальной медали очень хочется завоевать награду в команде. У нас, считаю, сильный состав. Подтягиваются юниорки, недавно завоевавшие золото на первенстве мира в Польше», — цитирует Дериглазову сайт ОКР.



Чемпионат мира по фехтованию пройдёт с 15 по 23 июля в Будапеште (Венгрия).