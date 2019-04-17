Медведева ответила болельщику, усомнившемуся в её возможностях

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева в «Инстаграме» ответила одному из пользователей, который усомнился в её способности добиться высоких результатов.

Ранее фигуристка сообщила, что в предстоящем сезоне будет выступать в короткой программе под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse. Спортсменка опубликовала соответствующее видео.

Один из пользователей отметил: «Всё это безусловно красиво. Но без самых сложных технических элементов шансы невелики. Физиологически их выполнять вы, скорее всего, уже не сможете. Даже Загитова сформировалась и, наверное, не осилит такое».

В ответ Медведева написала: «Вот и посмотрим».

На чемпионате мира в Сайтаме (Япония), где Евгения завоевала бронзовую медаль, она сказала, что в произвольной программе в сезоне-2019/20 будет выступать под саундтрек из фильма «Мемуары гейши».

Медведева в короткой программе будет выступать под композицию группы Muse