Воронов: в России и так слишком много рамок. В спорте кайф не обламывайте

Российский фигурист Сергей Воронов не видит необходимости повышать возрастной ценз в женском одиночном катании, несмотря на то что все медали чемпионата России—2019 завоевали юниорки.

«Наверное, не стоит это в эфире говорить, но я всё-таки скажу. Цензура, не цензура, в нашей Российской Федерации и так слишком много рамок людям устраивают, так давайте хотя бы в спорте высоких достижений людям не обламывать какой-то кайф. Если нравится людям, то пусть выступают.

Вот про девчонок. На следующий год они будут во взрослых. Ну на год раньше они пришли, пощекотали нервы. Ну а что, вы думаете, помимо российских фигуристок, никто в мире больше не тренируется и ничего не видит? Сейчас век интернета, век YouTube, все всё смотрят, это всё видно как на ладони. Все стремятся.



Так лучше, наверное, когда ты уже на чемпионате России сталкиваешься с такой серьёзной конкуренцией, чем приехать на «мир», и на тебя как снег на голову упадёт какая-то соперница в стиле Рики Кихиры. А так, уже наши девочки, что и доказала Алина Загитова, были готовы к этому морально», — сказал Воронов в эфире радио «Маяк».