Тренер: с приходом Туктамышевой сборная Казахстана стала бы сильнее

Главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию Куралай Узурова оценила возможность смены спортивного гражданства российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.
«Уникальная фигуристка. У неё настолько правильный классический прыжок. Туктамышева прыгает тройной аксель. Это о многом говорит. С её приходом наша команда стала бы намного сильнее. Но тут не всё так просто: для смены гражданства нужно будет просить Федерацию фигурного катания России «открепления» Лизы, а с учётом результатов Туктамышевой, ей бы просто не разрешили бы сменить спортивное гражданство. Она – один из лидеров и ещё долго будет им.
Не умаляя достоинств Туктамышевой, мы хотим воспитывать своих чемпионов», — цитирует Узурову SportX.
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Туктамышевой в России грозит вечное скитание по второсортным турнирам. Сборной России она не нужна – ей нужно менять спортивное гражданство.