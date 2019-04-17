Тренер: с приходом Туктамышевой сборная Казахстана стала бы сильнее

Главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию Куралай Узурова оценила возможность смены спортивного гражданства российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.



«Уникальная фигуристка. У неё настолько правильный классический прыжок. Туктамышева прыгает тройной аксель. Это о многом говорит. С её приходом наша команда стала бы намного сильнее. Но тут не всё так просто: для смены гражданства нужно будет просить Федерацию фигурного катания России «открепления» Лизы, а с учётом результатов Туктамышевой, ей бы просто не разрешили бы сменить спортивное гражданство. Она – один из лидеров и ещё долго будет им.

Не умаляя достоинств Туктамышевой, мы хотим воспитывать своих чемпионов», — цитирует Узурову SportX.

Бестемьянова: а если бы Туктамышеву не обидели, выступила бы она успешно?