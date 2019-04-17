Борец Манцигов: накануне финала чемпионата Европы я не кушал

Российский борец греко-римского стиля Абуязид Манцигов прокомментировал победу на чемпионате Европы в Бухаресте. В финальной схватке в весовой категории до 72 кг он оказался сильнее турка Дженгиза Арслана.

«На таких турнирах слабых соперников не бывает. В конце финальной схватки я допустил грубую ошибку, улетел на четыре балла, но, концовку схватки работая по установке тренера, смог довести дело до победы. Очень рад, что внёс свой вклад в победу нашей великой страны. Это для меня первый такой важный титул, и я счастлив.

Я дважды кряду побеждал на чемпионатах России, всеми силами готовился к Европе, понимал — пора привозить золото, настраивался только на победу.

Гонять не пришлось — весил 72 кг и на второй день. Накануне финала не кушал. После взвешивания отдохнул, сделал пробежку, пообедал, настраивался на финал.

В Бухаресте боролся во второй раз — мы в этом зале несколько лет назад выиграли Кубок Европы. Так что здесь я не проигрывал ни одной схватки. Хочу сказать большое спасибо тренерам, болельщикам, спарринг-партнёрам и, конечно же, моим родителям», — цитирует Манцигова официальный сайт ФСБР.