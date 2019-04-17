Трефилов консультирует гандбольную «Кубань», несмотря на перенесённую операцию

Российский гандбольный тренер Сергей Трефилов, проходящий реабилитацию после операции на сердце, продолжает проводить консультации с тренерским штабом краснодарской «Кубани».



По словам генерального директора клуба Сергея Вальтера, Трефилов находится на связи с командой, даёт советы и указания. Тренерский штаб «Кубани» получает у него необходимые консультации.

«В настоящий момент Евгений Васильевич находится в больнице, но с заболеванием, не связанным с сердцем. Ничего серьёзного нет, сейчас идёт постоперационный период. Ждём со дня на день его возвращения, команда соскучилась», — приводит слова Вальтера ТАСС.

Сергей Трефилов перенёс операцию на сердце 19 февраля. 12 марта 63-летний специалист был выписан из больницы и весь оставшийся месяц провёл в Краснодарском крае в одном из санаториев в Горячем Ключе.



Трефилов руководит «Кубанью» с 2016 года. Он также является тренером сборной России, которая под его руководством четырежды выигрывала чемпионат мира, завоёвывала золотые и серебряные медали Олимпийских игр, а также два серебра и две бронзы чемпионатов Европы.