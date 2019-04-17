Два российских биатлониста дисквалифицированы до 2020 года

Российские биатлонисты Максим Буртасов и Алексей Корнев получили годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Её срок истекает 11 апреля 2020 года. Решение принял дисциплинарный комитет РУСАДА, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва.

Оба спортсмена в течение последних 12 месяцев три раза пропустили допинг-тесты. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, это приравнивается к нарушению антидопинговых правил. В зависимости от степени вины спортсмена срок наказания за такое нарушение может составить от одного до двух лет. Слушания по их делам пройдут 12 апреля.



Стоит отметить, что Буртасов на недавнем чемпионате России в Тюмени завоевал две медали – бронзу в гонке преследования и серебро в масс-старте.



Ранее биатлонистка Маргарита Васильева допустила аналогичное нарушение. Окончательное решение по её делу станет известно в конце апреля. Васильева не смогла принять участие в чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Теперь она может быть дисквалифицирована на один год.

Тренер Буртасова – о пропуске допинг-тестов: я его чуть не убил