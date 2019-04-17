Союз биатлонистов России положительно оценил результаты национальной сборной

Правление Союза биатлонистов России (СБР) подвело итоги прошедшего сезона для сборной России.



«Выступление было оценено правлением положительно», — приводит слова главы СБР Владимира Драчёва ТАСС.



Заседание правления СБР проходило с 16 по 17 апреля. На нём обсуждались итоги выступления мужской и женской национальных сборных на этапах Кубка мира и на чемпионате мира, прошедшем в марте в Эстерсунде (Швеция).



В минувшем международном сезоне мужская команда заняла четвёртое место в Кубке наций, сохранив максимальную квоту участников на Кубке мира от России. Лучший результат в сборной показал Александр Логинов, заняв второе место в общем зачёте Кубка мира. Он также выиграл серебро в спринтерской гонке чемпионата мира и бронзу в эстафете. В женской команде лучшей стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая в общем зачёте Кубка мира 14-е место и выигравшая серебряную медаль чемпионата мира в масс-старте.