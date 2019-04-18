Тихонов: как можно перед стартом пойти в туалет?! Не позорьтесь!

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал ситуации с биатлонистами Евгением Гараничевым и Дмитрием Малышко, которые в прошедшем сезоне опоздывали на старт гонок.

«Я с вечера знал, где у меня стоят лыжи, где винтовка и что я буду делать завтра утром. Как можно перед стартом пойти в туалет?! Заранее это надо делать, ребята. Ну не позорьтесь!



Кугаевский стал защищать, когда Гараничев пробежал лишний штрафной круг? А что Кугаевскому ещё делать? Язык у него хорошо подвешен. Но уровень…Я был на сборах в Раубичах и видел его тренировки на стрельбище. Сплошная безграмотность! Я бы поставил по пятибалльной шкале единицу с минусом. А что касается Гараничева, то он сам виноват. Штрафные круги всегда считали сами спортсмены. При чём здесь тренеры?» — цитирует Тихонова «Экспресс газета».

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