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СБР выступил с заявлением по поводу дисквалификации Буртасова и Корнева

СБР выступил с заявлением по поводу дисквалификации Буртасова и Корнева
Другие / Биатлон

Союз биатлонистов России сделал официальное заявление по поводу дисквалификации биатлонистов Максима Буртасова и Алексея Корнева на год за нарушение антидопинговых правил. Оба спортсмена в течение последних 12 месяцев три раза пропустили допинг-тесты.

«СБР признал нарушение обоими спортсменами пункта 2.4 «Общероссийских антидопинговых правил» («Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении»). В связи с этим к обоим спортсменам применена санкция в виде дисквалификации сроком на один год, начиная с даты вынесения решения – 11 апреля 2019 года.

Союз биатлонистов России подтверждает свою непримиримую позицию в отношении нарушений правил ВАДА (РУСАДА) и будет в дальнейшем тесно сотрудничать с обеими организациями в области профилактики и борьбы с допингом», — говорится в заявлении.

Два российских биатлониста дисквалифицированы до 2020 года
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