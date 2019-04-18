Коукалова: насчёт продолжения карьеры более-менее всё решила, объявлю в мае

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова приняла участие в лекции для детей, которая прошла в городе Брно (Чехия) и была посвящена психологии и спортивному питанию. Спортсменка ответила на вопросы аудитории, рассказав о возможном возвращении на международные старты и слухах о смене гражданства.

«Я более-менее для себя уже всё решила насчёт продолжения карьеры, но не хочу предвосхищать события. Я объявлю об этом в конце мая, пока больше ничего не могу сказать. Пожалуйста, подождите», — сказала биатлонистка.

Также Коукалова высказалась относительно новостей о её возможном переходе в сборную Словакии: «Сама узнала это из СМИ. Я говорила, что являюсь наполовину словачкой, потому что это действительно так. Моя мама родилась в Словакии, но я определённо хочу представлять Чехию. Я родилась здесь, начала кататься, тут у меня есть фанаты, и эти люди были частью моего успеха. Конечно, я даже не рассматривала других вариантов. На данный момент я ещё даже не объявила, что вернусь, поэтому не было никаких причин ожидать от меня чего-то подобного», — приводит слова спортсменки iDNES.