Слуцкая: я пока не Дональд Трамп, но депутатской зарплаты у меня нет

Двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о том, сколько стоит построить Дворец спорта в Москве. Напомним, у Слуцкой, которая ныне является депутатом Государственной думы, есть собственная школа фигурного катания.



«Сейчас, мне кажется, даже к мышеловке подойдёшь – тебе ценник скажут. У нашей школы нет своего дворца спорта, но будет. Типовые проекты стоят около 400 млн рублей. Сама столько заработать – это не наш вариант. Депутатская зарплата? Я без зарплаты.

Я пока не Дональд Трамп, конечно, но у нас половина депутатов на зарплате, а другая половина – нет. Нас распределяют. Обычно на зарплате представители комитетов, руководство. Я – заместитель председателя комитета, поэтому ничего удивительного нет, изначально это знала. Чем семью кормлю? У меня есть школа, провожу ледовые шоу – есть чем заняться. Ну а это мой порыв, мне хочется, чтобы у жителей моего района качество жизни стало намного лучше», – сказала Слуцкая в эфире передачи «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой».

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп отказался от правительственной заработной платы и руководит страной за $ 1 в год. Средняя годичная зарплата президента США составляет $ 400 тыс.