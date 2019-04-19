Умер заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике Ренальд Кныш

В Гродно на 88-м году жизни скончался заслуженный тренер БССР и СССР по спортивной гимнастике Корбут Кныш.

«За время своей работы тренером Кныш изобрёл около 30 новых элементов в спортивной гимнастике, за что был удостоен почётного звания «Заслуженный тренер СССР» в 1964 году», — говорится на официальном сайте Министерства спорта и туризма Беларуси.

В 1949 году Кныш стал абсолютным чемпионом БССР среди юниоров по спортивной гимнастике. С 1953 года работал тренером в Гродненской детской спортивной школе №3 в секции спортивной гимнастики. Он был тренером олимпийских чемпионок Елены Волчецкой и Ольги Корбут, а также чемпионки СССР Тамары Алексеевой.

В 1974 году Кныш получил звание «Заслуженный деятель физической культуры БССР».