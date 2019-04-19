Авербух: скоро будут интересные новости по поводу нас с Медведевой

Хореограф Илья Авербух заявил, что последнее время много общается с российской фигуристкой Евгенией Медведевой и анонсировал их возможное сотрудничество.

«Я много общаюсь с Женей, совсем скоро будут интересные новости по поводу нас. Женя очень много прибавила с точки зрения выразительности на льду, купается в своём скольжении, в пластике.

Возможный четверной прыжок? Она искренне верит, что сможет освоить эту историю, и пойдёт на это. Конечно, объективно, это будет очень сложная задача. Я думаю, возможен поиск более сложных каскадов прыжков, баллы можно набрать там. В теории четверной прыжок возможен», — цитирует Авербуха «Невский спорт».

Напомним, на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) Медведева заняла третье место.