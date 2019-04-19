Авербух поставит программы для Туктамышевой и Самодуровой

Олимпийский призёр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух рассказал, чего ждёт от выступлений Елизаветы Туктамышевой в новом сезоне.

Как сообщает «Невский спорт», в следующем году сотрудничество Авербуха с фигуристками группы Алексея Мишина продолжится: он вновь поставит произвольную программу Софье Самодуровой, а также займётся короткой программой Туктамышевой.

«Новый сезон — очень важный вызов для Лизы, поскольку у неё пока такая синусоида: вот она стреляет, потом два сезона пропускает, потом опять стреляет — уже второй раз после Олимпиады. Лиза уже сложившаяся спортсменка, сейчас не важно — 21, 22, 23, 24 года, всё теперь зависит от её внутреннего состояния. Все изменения она уже прошла. Сейчас Лиза освоила тройной аксель, может ещё прибавить в контенте», — сказал Авербух.