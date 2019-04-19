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Российский паралимпиец признался в употреблении марихуаны

Российский паралимпиец признался в употреблении марихуаны
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Российский парасноубордист Евгений Стафеев дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена был обнаружен карбокситетрагидроканнабинол. Срок дисквалификации отсчитывается с 12 марта 2019 года.

«У него обнаружили марихуану. За неё в основном дают три месяца, если спортсмен честно расскажет, как она попала в организм. А те, кто начинает выдумывать невероятные истории, оказываются дисквалифицированными на два года. Сочинение „сказок“ приравнивается к отсутствию объяснения попадания запрещённого вещества в организм», — сообщил представитель Российского антидопингового агентства в интервью ТАСС.

На Олимпиаде в Нагано в 1998 году марихуана была обнаружена в допинг-пробе первого олимпийского чемпиона по сноуборду Росса Ребальяти.

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