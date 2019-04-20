Биатлонистка Элиза Гаспарин серьёзно травмировалась во время занятий на лыжах

Швейцарская биатлонистка Элиза Гаспарин упала во время занятий на лыжах и травмировала левую ногу, томография выявила у спортсменки разрыв внутренней коленной связки и повреждение стопы.



Как отметил доктор швейцарской команды Вальтер Фрей, операция не потребуется, а при оптимальном процессе заживления биатлонистка сможет начать подготовку к сезону в начале лета.



«На данный момент я сосредоточена на занятиях с верхней частью тела. Хочу укрепить мышцы плеча в ближайшие недели, чтобы предотвратить воспаление в этой области», — приводит слова спортсменки Swiss-Ski.



Ранее тренерский штаб сборной Швейцарии по биатлону во главе с Маркусом Сегессенманном включил Элизу Гаспарин в команду А на сезон-2019/20.