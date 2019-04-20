Медведева: всегда говорю, что у меня квадратная фигура

Российская фигуристка Евгения Медведева выложила в «Инстаграме» фотографию нового образа, в розовом костюме, сопроводив её подписью «Думаю, шопинговая терапия — моя новая зависимость».



В комментариях одна из болельщиц отметила, что у Евгении «квадратная фигура». На что фигуристка иронично ответила: «Я всегда это говорю».

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2018, Евгения Медведева на шоу Ice Fantasia 2019 в Корее представила номер на песню популярной американской певицы Арианы Гранде 7 Rings из нового альбома Thank U, Next.



Ранее стало известно, что новая короткая программа фигуристки будет исполняться под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse, а произвольная — под саундтрек из фильма «Мемуары гейши».