«Газпром-Югра» вышел в плей-офф ЧР с первого места, «КПРФ» — со второго

Вторыми матчами 18-го тура завершился регулярный чемпионат России по мини-футболу среди команд Суперлиги.

В итоге первое место занял «Газпром-Югра», набравший 79 очков в 36 матчах. На второй позиции «КПРФ» — 77 очков. У занявших третье и четвёртое места «Синары» и «Тюмени» по 74 очка, но екатеринбуржцы расположились выше по дополнительным показателям.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

18-й тур. Вторые матчи

«КПРФ» (Москва) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 10:0 (5:0).

Голы: Понкратов, 9, 45; Разуванов, 11, 41; Сайотти, 14, 21, 27; Ниязов, 17; Лин, 42; Разорёнов, 49.

Первый матч — 4:2.

«Ухта» — «Синара» (Екатеринбург) — 2:5 (1:2).

Голы: Кузьминых, 14; Горожанинов, 42 — Аширов, 12; Абрамов, 16, 49; Хамадиев, 29; Соколов, 49.

Первый матч — 3:2.

«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Норильский никель» — 3:4 (1:0).

Голы: Прокушев, 21: Сосковец, 48; Москалёв, 48 — Тьяго, 33, 46, 50; Кудзиев, 36.

Первый матч — 3:4.

«Динамо» (Самара) — «Тюмень» — 2:4 (0:2).

Голы: Симаков, 33, 37 — Крыкун, 18; Антошкин, 22, 32; Чухрий, 29.

Первый матч — 5:2.