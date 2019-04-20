Карлсен более 6 часов играл с 14-летним Каймером на Grenke Chess Classic

20 апреля в Карлсруэ были сыграны первые партии шахматного супертурнира Grenke Chess Classic. Из пяти партий первого раунда соревнований победой одного из спортсменов завершилась только встреча действующего чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена, и 14-летнего немца Винсента Каймера. Чтобы обыграть дебютанта чёрными фигурами, Карлсену потребовался 81 ход и 6 часов 42 минуты. Все остальные партии к этому моменту были завершены.

Вничью сыграли россиянин Пётр Свидлер и американец Фабиано Каруана, француз Максим Вашье-Лаграв и индиец Вишванатан Ананд, армянин Левон Аронян и Аркадий Найдич из Азербайджана, немец Георг Майер и испанец Франсиско Вальехо.

Во втором круге Карлсен сыграет с Вальехо, Свидлер — с Найдичем, а юный Каймер — с опытнейшим Анандом.