Главный соперник Морозова временно отстранён за употребление марихуаны

21-летний итальянский пловец Андреа Вергани временно отстранен после положительного результата допинг-теста на марихуану, сообщает АР.

По информации антидопингового агентства Италии, Вергани провалил тест 2 апреля во время национального чемпионата, на котором показал лучший результат сезона в мире на дистанции 50 метров вольным стилем. Время Вергани (21,53) на 0,02 секунды быстрее, чем результат Владимира Морозова, показанный на чемпионате России.

Вергани – бронзовый призёр чемпионата Европы – 2018 на дистанции 50 метров вольным стилем, а также двукратный призёр ЧЕ-2017 на короткой воде в составе эстафетной сборной Италии.

Итальянец может быть дисквалифицирован на полгода, что помешает ему выступить на чемпионате мира, который пройдёт в Кванджу (Южная Корея) в июле.