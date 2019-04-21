Олимпийский чемпион из США показал лучший результат в толкании ядра с 1990 года

Американский легкоатлет Райан Краузер на соревнованиях в Калифорнии (США) толкнул ядро на 22,74 метра. Это лучший результат с 1990 года.



В четвёртой попытке Краузер показал результат 22,73 метра, что делало его однозначным победителем соревнований. Однако он продолжил выступление, толкнув ядро ещё на один сантиметр дальше своей лучшей попытки. Второе место занял американец Пэйтон Оттердаль (21,37). Тройку замкнул канадец Тим Недоу (21,18).



Два месяца назад Краузер показал результат 22,33 метра, выйдя на четвёртое место в мировом зачёте в помещении за всё время.



На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году американец выиграл с олимпийским рекордом — 22,57. Вторым стал партнёр Краузера по сборной Джо Ковач (21,78). Бронзовую медаль завоевал новозеландец Томас Уолш (21,36).