Легков и Петухов стали призёрами Авачинского лыжного марафона, Логинов — шестой

В Петропавловске-Камчатском прошёл Авачинский лыжный марафон, в котором приняли участие лидеры российского биатлона и лыжных гонок.
В мужских соревнованиях на дистанции 60 км первое место занял тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев. Вторым и третьим стали Алексей Петухов и Александр Легков соответственно. Шестой результат показал российский биатлонист Александр Логинов.
У женщин победу одержала Марина Черноусова, серебро — у биатлонистки Маргариты Васильевой. Призовую тройку замкнула Анна Поволяева.
Лыжные гонки. Авачинский марафон. Петропавловск-Камчатский
Мужчины
1. Сергей Турышев – 2:30.11,3
2. Алексей Петухов – 2:32.40,5
3. Александр Легков – 2:32.42,1
4. Рауль Шакирзянов – 2:32.47,8
5. Константин Игнатьев – 2:32.48,9
6. Александр Логинов – 2:32.55,2
Женщины
1. Марина Черноусова – 3:00.46,7
2. Маргарита Васильева – 3:02.55,9
3. Анна Поволяева – 3:03.14,3
4. Нина Немцова – 3:09.25,3
5. Наталья Зернова – 3:11.14,7
6. Анастасия Кравченко – 3:14.09,5