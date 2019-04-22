Постановщик шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»: мы сделали это!

Постановщик шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое в течение двух дней проходило в Краснодаре, Даниил Глейхенгауз поблагодарил всех фигуристов, принявших участие в мероприятии.

«Мы сделали это! Спасибо огромное всем участникам и организаторам, мы все стали одной большой семьёй! Спасибо Краснодару за тёплый приём и зрителям за овации! Это только начало», — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».

В шоу приняли участие ученики Тутберидзе — Алина Загитова, Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Александра Трусова, Морис Квителашвили, Алёна Косторная, дочь тренера Диана Дэвис с партнёром Глебом Смолкиным, а также гости — Максим Ковтун, Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Фотографии доступны в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза.