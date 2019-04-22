Призёр чемпионата мира Алёна Леонова вышла замуж за 23-летнего фигуриста

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года 28-летняя фигуристка Алёна Леонова вышла замуж за 23-летнего фигуриста Антона Шулепова.

«Забрали нашу чемпионку-зажигалку замуж. Наша Алёночка Леонова теперь ещё и жена Антона Шулепова. Весь день отмечаем это событие. А далее ребята, как истинные спортсмены, должны стремиться к совместному золоту (50 лет свадьбы)! Как же я рада! Поздравляю! Фигурное катание объединяет», – написала фигуристка Эмма Гаджиева.

Пост доступен в «инстаграме» Эммы Гаджиевой.

Шулепов несколько раз становился призёром турниров категории «челленджер». На чемпионате России 2019 года он продемонстрировал 10-й результат. Леонова — двукратный серебряный призёр чемпионатов России, чемпионка зимней Универсиады 2015 года.