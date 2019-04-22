Тутберидзе рассказала, почему Косторная не дождалась финала её шоу

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в своём «инстаграме» объяснила, почему фигуристка Алёна Косторная не дождалась финала шоу «Чемпионы на льду» в Краснодаре. Шоу Тутберидзе прошло 20-21 апреля.



«Спасибо всем участникам и зрителям за праздник на льду.

Алёна вынуждена была уехать, не дожидаясь финала. Торопилась на самолёт. Завтра в 9:00 она сдаёт экзамен по математике. Пожелаем ей удачи на экзамене», – написала Тутберидзе.

Пост доступен в «инстаграме» Этери Тутберидзе.

В шоу приняли участие многие ученики Тутберидзе — Алина Загитова, Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Александра Трусова, Морис Квителашвили, дочь тренера Диана Дэвис с партнёром Глебом Смолкиным, а также гости — Максим Ковтун, Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.