В ОКР озабочены тем, что РУСАДА не будет оповещать спортсменов о допинг-контроле

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал позицию Российского антидопингового агентства, которое отказывается оповещать спортсменов о визитах допинг-офицеров.

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что офицеры допинг-контроля не оповещают спортсменов по телефону о своих визитах за несколько минут до окончания часового интервала, отведённого на тестирование.

«29 апреля пройдёт наблюдательный совет Российского антидопингового агентства, одним из учредителей которого является ОКР. Мы озабочены тем, что РУСАДА не очень восприимчиво к голосу комиссии спортсменов ОКР. Поэтому мы хотим вынести этот вопрос на обсуждение совета с целью выработки рекомендаций РУСАДА по вопросу местонахождения спортсменов.



Мы основываемся на том, что недавно прошедший под эгидой Международного олимпийского комитета форум спортсменов, в котором участвовало 350 атлетов из 185 Национальных олимпийских комитетов, а также представители международных федераций и ВАДА, принял несколько рекомендаций, в том числе — об усилении защиты чистых спортсменов и борьбе с допингом. Участники форума призвали ВАДА, МОК и олимпийское движение обеспечить единые для всех правила игры в отношении антидопингового тестирования, усилить образование и превентивные миры, исследования, а также поддержку спортсменов на всех уровнях антидопинговой системы. В связи с этим ОКР считает необходимым обсудить на наблюдательном совете поддержку спортсменов и единые правила игры для российских олимпийцев — потенциальных кандидатов в олимпийскую команду страны на Игры в Токио-2020», — цитирует Позднякова ТАСС.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.