Алина Кашлинская стала чемпионкой Европы по шахматам

В Турции завершился чемпионат Европы по шахматам среди женщин. Победу одержала россиянка Алина Кашлинская, набравшая 8 из 11 возможных. Аналогичный результат показали ещё четыре участницы – француженка Мари Себаг, немка Элизабет Петц, украинка Инна Гапоненко и болгарка Антуанета Стефанова. Всё решил дополнительный показатель — средний рейтинг соперниц, а он оказался выше у Кашлинской.

Перед заключительным 11-м туром лидировала Гапоненко, но она уступила Стефановой, а отстававшая на пол-очка Кашлинская сыграла вничью со шведкой Пией Крамлинг.

В числе 14 лучших на Кубок мира отобралась ещё одна россиянка Анастасия Боднарук, набравшая 7,5 очков и занявшая 13-е место.

Для Кашлинской победа на чемпионате Европы — наивысшее достижение в карьере. Четыре года назад в женском первенстве Европы она взяла бронзу, а минувшей осенью, в свой день рождения, оказалась лучшей среди женщин в турнире на острове Мэн.