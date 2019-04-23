Власенко: МОК задумывается о замене женских дуэтов на ОИ на смешанные

Президент федерации синхронного плавания России Алексей Власенко считает, что руководство МОК всё больше склоняется к тому, чтобы поменять женский дуэт в олимпийской программе на миксты.

«Сейчас нас приближают к такой тенденции, чтобы заменить женские дуэты на смешанные. Да, дебютировав на ЧМ-2015 в Казани, смешанные дуэты ещё только развиваются и количество стран-участниц там на порядок меньше, чем в традиционных дисциплинах синхронного плавания. Но, по словам руководства МОК, продаваемость телевизионного сигнала возросла чуть ли не в два раза после введения микста. Количество стран, которые начали смотреть артистическое плавание, а конкретно смешанные дуэты, вообще зашкаливает. Поэтому руководство МОК задумывается о том, чтобы заменить женские дуэты на смешанные. Надеюсь, это произойдёт как можно позже.

Я разговаривал с тренером Ганой Максимовой, которая отвечает у нас за развитие смешанных дуэтов, и она сказала, что развитие микста идёт бурными темпами. Это уже не те новички, которые четыре года назад стали первыми, кто разыграл медали чемпионата мира. Прогресс налицо. Испания, Италия, Китай с энтузиазмом взялись за развитие этой дисциплины, надеясь вырваться в лидеры, что не удаётся сделать в традиционных дисциплинах. И, мне кажется, таким образом готовится дебют микста на Олимпиаде-2024», — приводит слова Власенко «Реальное время».