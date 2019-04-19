Гурбанбердиева и Мальцев выиграли техническую программу на этапе МС в Казани

На этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани, который совмещен с чемпионатом России, россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев одержали победу в технической программе в соревнованиях смешанных дуэтов.

Второе место заняли китайцы Хаоюй Ши и Яи Чжан, замкнули тройку лучших представители Испании Фернандо Диас дель Рио и Беатрис Кастано.

Чемпионами России также стали Гурбанбердиева и Мальцев, серебро завоевали Кристина Аверина и Михаил Васильев, получившие от судей 82,9413 балла, бронзу — Анна Гордеева и Артур Коршунов (72,5055).

Синхронное плавание. Этап Мировой серии. Казань, Россия

Смешанные дуэты. Техническая программа

1. Майя Гурбанбердиева/Александр Мальцев (Россия) — 89,8181.

2. Хаоюй Ши/Яи Чжан (Китай) — 82,9349.

3. Фернандо Диас дель Рио/Беатрис Кастано (Испания) — 74,3859.