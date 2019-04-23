Российские биатлонисты возобновят тренировки сразу после майских праздников

Сборная России по биатлону начнёт подготовку к сезону-2019/20 значительно раньше, чем в прошлом году, сообщил вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков. Первый сбор планируется провести примерно уже через три недели в городе-курорте Белокуриха Алтайского края.

«Первый сбор национальной команды состоится сразу после майских праздников. Мужская и женская команды будут тренироваться в Белокурихе. В прошлом сезоне подготовка у ребят не была полноценной. Выборы президента СБР были назначены только на 18 мая 2018 года. Победившее в них руководство лишь ближе к лету смогло назначить новый тренерский состав и определиться с планами подготовки. В этом году у нас всё стабильнее», — приводят слова Чепикова «Известия».

Последний старт в сезоне-2018/19 состоялся 2 апреля на чемпионате России в Тюмени.