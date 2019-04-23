Стала известна дата праймериз «Единой России», в которых примет участие Шипулин

Праймериз «Единой России» по Серовскому округу Свердловской области, в которых примет участие олимпийский чемпион 2014 года биатлонист Антон Шипулин, пройдут 26 мая, сообщает официальный сайт свердловского отделения партии.



В середине апреля стало известно, что Антон первым подал документы для участия в предварительном голосовании по определению кандидата от партии «Единая Россия» на довыборах в Госдуму.



Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Антон дебютировал в Кубке мира 10 января 2009 года в спринтерской гонке на этапе в Оберхофе (Германия) и занял 72-е место. В декабре 2018 года он объявил о завершении карьеры.

Шипулин первым подал документы для участия в праймериз «Единой России»