Тренер Власова: с Ромой видимся реже, но я за всем слежу

Виктор Кузнецов, тренер двукратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Романа Власова, прокомментировал победу подопечного на чемпионате Европы в Бухаресте. В финальной схватке в весовой категории до 77 кг Роман одержал досрочную победу над немцем Роландом Шварцем со счётом 10:0.

«Смотрел чемпионат Европы в прямом эфире, все схватки Роман Власов выиграл уверенно. Результат говорит сам за себя. Отборолся нормально, достойно и хорошо.

Травмы в спорте всегда есть — не без этого, восстановился — и снова в бой. Показал себя он в привычном ритме, а результатом, что самое главное, я доволен. Не сказались паузы, а физическое состояние у Романа хорошее.



Видимся реже, но я всё держу под контролем, всё вижу, за всем слежу. Когда видимся, всё разбираем. Да, бываю я не везде, но это дух времени — всё-таки возраст, здоровье, поэтому я сейчас больше дома, в Новосибирске. Впереди чемпионат мира в Казахстане, и желание туда поехать у меня есть. Впереди очень важный год — до Олимпиады осталось всего ничего, и хочется на всех важнейших этапах по возможности быть рядом с Ромой.



Как Сергей Андрусик справляется с тренерской деятельностью? С группами в Новосибирске у нас есть небольшие проблемы, но основной акцент сегодня сделан на Роме. Главное, что ему самому нравится, и как начинающий тренер Сергей Андрусик справляется. Я его только поддерживаю. До чемпионата мира и до Олимпийских игр остается не так много времени — и мы сделаем все для подготовки Ромы. Андрусика мы подключаем к Роме, им работается комфортно", — цитирует Кузнецова официальный сайт ФСБР.

Власов: надеюсь, буду полезен Хабибу, особенно в партере