«Бинты – моя визитная карточка». Власов снова разбил голову и снова победил

28-летний Роман Власов из Новосибирска – безусловно, главная звезда сборной России по греко-римской борьбе на протяжении этого десятилетия. Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, лучший спортсмен России 2015 года — кажется, что всё понятно. Другое дело, что в промежутке между завершением Олимпиады в Рио и до начала чемпионата Европы по борьбе в Бухаресте Власов одержал только одну крупную международную победу — на европейском первенстве в Каспийске год назад. Проблема обычная — травмы.



Именно поэтому появления россиянина на ковре в столице Румынии ждали с некоторой опаской – каким он будет? Выяснилось, что если не прежним, то близким к этому. Особенно это стало очевидным в субботнем финале категории до 77 кг, где россиянин за считанные секунды набрал 10 баллов против Роланда Шварца из Германии — и досрочно стал теперь уже четырёхкратным чемпионом Европы. Да и перед журналистами Власов предстал в привычном образе: с забинтованной головой и подбитым глазом.

— Роман, вы знали, что ваш соперник по финалу 22-летний Роланд Шварц из Германии – не самый обычный немец?

— Да, мне ещё вчера рассказали эту удивительную историю, когда я стал выяснять, с кем придётся сразиться в финале. Кто бы мог подумать, что это с детских лет живущий в Германии сын от первого брака нашего легендарного борца Ислама Дугучиева. Ислам Бетерсултанович был и остаётся главным тренером кадетской сборной России, за которую я когда-то выступал, он многому меня научил, много дал правильных и нужных советов. Думаю, у его сына большое будущее.

— То есть, учитывая гены отца, понимали, что в финале с этим соперником легко не будет.

— В финалах никогда легко не бывает. Особенно в моём положении, когда надо было и успеть восстановиться после травм, отобраться на чемпионате России и доказать свою силу на чемпионате Европы. Такая немного скомканная подготовка сказалась, конечно – не совсем я был готов. Но главный старт года – это чемпионат мира, надеюсь, подойду к нему максимально подготовленным. На данный момент своей формой я доволен, мы с тренерами на правильном пути. Хотя было, ещё раз скажу, тяжело. Начиная с первого же поединка до последнего.



— Первый поединок – это с тем самым хорватом Старчевичем, из-за выходки которого в полуфинале Олимпиады в Рио вы чуть было не закончили турнир досрочно?

— С ним самым. Скорее всего, в этот раз всё получилось случайно. Когда бывает какая-то принципиальная схватка, то соперники друг друга не берегут, это нормально. А вот на Олимпиаде хорват использовал запрещённый прием и чуть не задушил меня в буквально смысле слова – по крайней мере, несколько секунд я был не сознании. И в Бухаресте мне было важно показать, что я могу отдавать долги. Туше и досрочная победа меня очень порадовали.



— Заплывший от удара глаз впоследствии не мешал бороться?

— Мешал, честно говоря. Мазали вазелином, какие только меры не принимали, толком ничего не помогает. Будем продолжать искать. Ситуацию осложнило ещё и то, что удар я получил в самом первом поединке, а не в конце турнира, и с каждой новой схваткой повреждение успело несколько раз усугубиться, если можно так сказать. Ну что делать: завязанная голова – моя визитная карточка.

Власов: мы выходим на ковёр умирать, поэтому кровь — знак успеха Как может вдохновить любимая девушка, о чём говорят раны и какие победы самые приятные — в интервью с борцом Романом Власовым.

— Вы любите бороться в присутствии вашего легендарного земляка Александра Карелина, но в Бухаресте его не было.

— Не то чтобы люблю, правильнее сказать – это дополнительно мобилизует. Здесь Сан Саныча не было, у него много общественных и рабочих дел, но душой он всегда с нами. Уверен, что он смотрел все эфиры. Горд, что представляю его клуб, горд, что со мной работает его первый и единственный тренер Виктор Михайлович Кузнецов. Я помню, благодаря кому я могу идти к этой вершине со знаком «три». Я всё делаю для этого, каждый день переступаю через себя, стараюсь не допускать ошибок и быть честным по отношению к себе и окружающим, чтобы добраться до неё.



— Имеете в виду, конечно, третью олимпийскую победу, да?

— Разумеется.



— Возраст свой не ощущаете – всё же завершаете третий полноценный олимпийский цикл, не многие борцы сейчас на это способны?

— Нет, не сказал бы, что чувствую или задумываюсь о возрасте. Возможно, потому что каждая победа тебя, что ли, омолаживает. Возвращает в то самое голодное состояние, когда мне было 19-20. Так что рано пока меня списывать по возрасту. Об этом мы подумаем после третьей Олимпиады.



— А что насчёт четвёртой? Карелин хотел стать четырёхкратным – может быть, вы осуществить его мечту?

— Вот о чем говорить совершенно точно рано – так это об этом. После 30 лет неизбежно наступает некий переломный этап как физический, так и психологический. В таком возрасте каждый год будет как последний. Я буду странно выглядеть, если начну делать громкие заявления и планировать так далеко вперед. Давайте шаг за шагом идти к более близким целям.



— Где вы находите мотивацию для этих в общем-то повторяющихся целей? Нет ни одного крупного турнира, который бы вы хоть когда-то не выиграли.

— Я просто люблю борьбу, люблю процесс постановки каких-то задач и последовательного их решения. Убеждён, что каждый человек должен жить именно по такому принципу: ставить цели и идти к ним. А после того, как их достигнул – ставить новые. Вот у меня как: победил, вернулся домой, осознал, что теперь это история, и надо начинать сначала. Бороться против тебя станут ещё жёстче, и тем интереснее находить в себе новые резервы.



— В сборной России по вольной борьбе такой же позиции придерживается Абдулрашид Садулаев, который в Бухаресте одержал очередную победу, и тоже говорит, что хочет ещё и ещё.

— Мы дружим с Абдулрашидом, искренне поздравил его победой, когда увиделись. Уже сегодня он символ вольной борьбы, на него многие равняются и ориентируются, и Абдулрашид достойно несёт эту ношу. Многие годы идти без поражений, а после первого сделать правильные выводы и намотать на свои «гусеницы» главного соперника – такое может только он, «Танк». При этом он очень верующий и скромный парень, достойный представитель своего народа и всей России.

«Зарубите себе на носу, гордецы». Танк переехал американского супергероя После чего выступил с речью в стиле Хабиба. А Хабиб его поддержал.

— Тот же Садулаев констатировал, что почти любую его победу воспринимают как должное и много об этом не говорят. У вас то же самое?

— До, но меня это не обижает. Камеры, интервью, медали, награды – это, безусловно, очень приятно, но основная моя жизнь и работа проходят в тишине. Никакого ажиотажа вокруг себя я и так никогда не ощущал – я не играю в футбол и не занимаюсь, допустим ММА. Спокойно отношусь к этой ситуации. Каждому свой путь.