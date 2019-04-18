Власов: надеюсь, буду полезен Хабибу, особенно в партере

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе россиянин Роман Власов рассказал о встрече с олимпийским чемпионом борцом Абдулрашидом Садулаевым и чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Символично, что в Бухаресте для меня и для Абдулрашида Садулаева была завоевана четвёртая золотая медаль чемпионата Европы. Для каждого человека важно иметь правильные примеры, и, когда есть на кого равняться, у тебя есть убеждение, что ты можешь повторить этот путь, если будешь честен к себе. Я встретил Абдулрашида Садулаева в Бухаресте, поздравил его с успешным выступлением, с золотой медалью. Его абсолютно заслуженно и обоснованно называют „танк“, сегодня он — символ вольной борьбы, символ спорта, и на своих плечах он несёт огромную ответственность. Так долго идти без поражений, взять реванш у Кайла Снайдера в финале чемпионата мира — это пример. На него многие равняются. И все его спортивные заслуги — ничто, по сравнению с его человеческими качествами — очень скромный, верующий парень. Желаю ему и дальше продолжать побеждать на всевозможных стартах.



Как мы познакомились с Хабибом? Всегда следил за его выступлениями, за его победами, и давно хотелось познакомиться с Хабибом лично, узнать, как ему удаётся побеждать. Мы оба оказались в Москве, и мой друг Камил Гаджиев устроил нам встречу. Увиделись в ресторане, покушали, пообщались — я удивлён, насколько этот человек добрый, общительный, искренний. Он рассказал мне много полезного. Мы договорились вместе потренироваться — надеюсь, буду ему полезен, особенно в партере. Перед чемпионатом Европы Хабиб мне написал сообщение, пожелал удачи, поддержал всю команду. Во время нашей встречи он подарил мне книгу, свою автобиографию, которую, кстати, я уже прочитал», — цитирует Власова официальный сайт ФСБР.