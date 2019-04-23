Каримова выиграла этап Кубка мира в стрельбе из винтовки с 10 м

Россиянка Юлия Каримова стала победительницей этапа Кубка мира в Пекине (Китай) в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Второе и третье места заняли представительницы Южной Кореи — Квон Ын Джи и Кым Джи Ён соответственно.

Стрельба. Этап Кубка мира. Пекин.

Пневматическая винтовка. 10 м

1. Юлия Каримова (Россия) — 251,1.

2. Квон Ын Джи (Южная Корея) — 250,2.

3. Кым Джи Ён (Южная Корея) — 228,0.



Этап Кубка мира в Пекине завершится 29 апреля.

В сентябре 2018 года Каримова победила в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх позиций с 50 метров на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Чханвоне (Южная Корея). В командных соревнованиях с мировым рекордом первенствовали немки, а россиянки замкнули тройку лучших.