Каримова выиграла этап Кубка мира в стрельбе из винтовки с 10 м

Россиянка Юлия Каримова стала победительницей этапа Кубка мира в Пекине (Китай) в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Второе и третье места заняли представительницы Южной Кореи — Квон Ын Джи и Кым Джи Ён соответственно.
Стрельба. Этап Кубка мира. Пекин.
Пневматическая винтовка. 10 м
1. Юлия Каримова (Россия) — 251,1.
2. Квон Ын Джи (Южная Корея) — 250,2.
3. Кым Джи Ён (Южная Корея) — 228,0.
Этап Кубка мира в Пекине завершится 29 апреля.
В сентябре 2018 года Каримова победила в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх позиций с 50 метров на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Чханвоне (Южная Корея). В командных соревнованиях с мировым рекордом первенствовали немки, а россиянки замкнули тройку лучших.
Каримова — чемпионка мира по стрельбе из винтовки из трёх позиций с 50 м