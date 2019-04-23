Казакевич: я с детства стремилась не к Кубку IBU

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, что ставит перед собой цель успешно выступать в Кубке мира.

«В прошлом сезоне я целенаправленно выступала со взрослыми, хотя по возрасту могла остаться в юниорах. Мы с тренером решили это ещё весной, когда я попала в резервный состав. Было понятно, что резерв будет готовиться рядом с основой – то есть это возможность тянуться за более сильными и опытными.



Я сразу была готова бегать по женщинам, поэтому летнюю подготовку строили серьёзнее – настрой уже был не на детский спорт, а на более осознанный. Не скажу, что было сложно психологически или физически: по ходу сезона чувствовала себя хорошо, прошла без больших спадов. Наверное, можно было задержаться в юниорах, набраться уверенности, но я хочу раньше адаптироваться к взрослым скоростям и нагрузке.



Для меня любые места на Кубке мира будут ценнее возможных медалей на Кубке IBU. Естественно, начинать в основе всегда тяжело – мало кому удаётся сразу показать результат, даже из великих совсем мало таких примеров. Но неудачи меня не сломают, я с детства стремилась не к Кубку IBU: смотрела гонки, болела за Максима Чудова – и мечтала оказаться там же. Мечтам велено сбываться», — цитирует Казакевич Sports.

Ирина вошла в расширенный состав сборной России на сезон-2019/20.