Тарасова — о Ковтуне: как можно так быстро сдаваться?

Знаменитый российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуриста Максима Ковтуна завершить карьеру.

«Мне трудно что-то говорить о Ковтуне, и очень жаль, что он принял такое решение. Я не понимаю этого качества в людях – так быстро сдаваться.



Конечно же, я хотела с ним выиграть. Но получилось так, что разнообразные четверные прыжки стали прыгать все, кроме него. А ведь он был первым, кто начал это делать в одной программе. Как можно от всего этого отказаться, имея совершенно потрясающие способности?



Я не могу относиться к этому равнодушно, потому что Ковтун – это и наши имена. Имена тренеров, которые с ним работали. И получается так, что мы ничего не смогли сделать. Мне кажется, что, если Максим всерьёз хочет стать тренером, ему важно понять: он должен учиться быть сильным. Потому что к слабым люди не идут, не ведут своих детей», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр (2015 и 2017) командного чемпионата мира, четырёхкратный (2014, 2015, 2016 и 2019) чемпион России.