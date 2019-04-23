Гандболисты «Спартака» выиграли «регулярку» мужской Суперлиги

Во вторник, 23 апреля, в заключительном туре регулярного чемпионата мужской гандбольной Суперлиги московский «Спартак» дома обыграл краснодарский СКИФ со счетом 33:27. В итоге красно-белые набрали 39 очков и на один балл опередили «Чеховских медведей».



Третье место останется за «Университетом-Невой» (29 очков), который 29 апреля в заключительном матче регулярного чемпионата сыграет со СКИФом (26).



Команды из первой восьмерки турнирной таблицы продолжат борьбу за медали в плей-офф. Клубы, занявшие места с 9-го по 12-е, проведут турнир за сохранение прописки в элитном дивизионе.



Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига



«Динамо» (Челябинск) — УГНТУ-ВНЗМ (Уфа) — 29:34

«Динамо» (Астрахань) — «Чеховские медведи» (Московская область) — 26:27

«Пермские медведи» (Пермь) — «Сунгуль» (Снежинск) — 33:26

«Каустик» (Волгоград) — «СГАУ-Саратов» — 37:30