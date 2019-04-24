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Бинэм вышел во второй круг чемпионата мира по снукеру, Трамп уступает 3:6

Бинэм вышел во второй круг чемпионата мира по снукеру, Трамп уступает 3:6
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В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. В частности, во второй раунд вышел чемпион мира 2015 года англичанин Стюарт Бинэм, одолевший шотландца Грэма Дотта со счётом 10:9.

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Первый раунд
Стюарт Бинэм (Англия) – Грэм Дотт (Шотландия) – 10:9
Дэвид Гилберт (Англия) – Джо Перри (Англия) – 10:7.
Джадд Трамп (Англия) – Тепчайя Ун-Нух (Таиланд) – 3:6 (после первой сессии).
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Чжоу Юэлун (Китай) – 2:7 (после первой сессии).

Чемпионат мира завершится 6 мая. В прошлогоднем финале валлиец Марк Уильямс победил шотландца Джона Хиггинса со счётом 18:16.

Вчера, 23 апреля, в первом раунде сенсационно вылетел пятикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан. Он проиграл 23-летнему соотечественнику Джеймсу Кэхиллу. Кэхилл стал первым любителем, который пробился в основную сетку чемпионата мира.

О'Салливан сенсационно проиграл любителю на чемпионате мира по снукеру
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