Бинэм вышел во второй круг чемпионата мира по снукеру, Трамп уступает 3:6

В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. В частности, во второй раунд вышел чемпион мира 2015 года англичанин Стюарт Бинэм, одолевший шотландца Грэма Дотта со счётом 10:9.



Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Первый раунд

Стюарт Бинэм (Англия) – Грэм Дотт (Шотландия) – 10:9

Дэвид Гилберт (Англия) – Джо Перри (Англия) – 10:7.

Джадд Трамп (Англия) – Тепчайя Ун-Нух (Таиланд) – 3:6 (после первой сессии).

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Чжоу Юэлун (Китай) – 2:7 (после первой сессии).

Чемпионат мира завершится 6 мая. В прошлогоднем финале валлиец Марк Уильямс победил шотландца Джона Хиггинса со счётом 18:16.

Вчера, 23 апреля, в первом раунде сенсационно вылетел пятикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан. Он проиграл 23-летнему соотечественнику Джеймсу Кэхиллу. Кэхилл стал первым любителем, который пробился в основную сетку чемпионата мира.