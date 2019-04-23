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О'Салливан сенсационно проиграл любителю на чемпионате мира по снукеру

О'Салливан сенсационно проиграл любителю на чемпионате мира по снукеру
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В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Пятикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан не сумел пробиться во второй раунд, неожиданно проиграв 23-летнему соотечественнику Джеймсу Кэхиллу со счётом 8:10.

Ранее Кэхилл стал первым любителем, который пробился в основную сетку чемпионата мира, а теперь — первым аматором, пробившимся во второй раунд этих соревнований.

За выход в четвертьфинал Джеймс поспорит с представителем Шотландии Стивеном Магуайром.

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Первый раунд
Стюарт Бинэм (Англия) – Грэм Дотт (Шотландия) — 4:1 (первая сессия).

Чемпионат мира завершится 6 мая. В прошлогоднем финале валлиец Марк Уильямс победил шотландца Джона Хиггинса со счётом 18:16.

Хиггинс и Селби вышли во второй круг ЧМ по снукеру, О’Салливан уступает любителю
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