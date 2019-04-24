Драчёв: должность начальника необходима сборной России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал намерение ввести должность начальника команды в сборной.

«Пока мы только определились с тем, что эта должность нам необходима, чтобы уменьшить нагрузку на тренерский состав — они должны заниматься профильной работой, тренировать и не забивать голову маленькими нюансами, которые постоянно встречаются на каждом этапе Кубка мира и сборе. Такая техническая часть, от которой мы постараемся оградить наш тренерский состав. Думаю, что после майских праздников мы этого человека сможем объявить.



Пока только рассматриваем кандидатов, смотрим, чтобы они понимали, что происходит в команде и какая помощь нужна. Приходят свои люди, которые разбираются в биатлоне, готовы работать, потому что это очень большая нагрузка. Это точно будет близкий человек к СБР», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Глава СБР также прокомментировал включение в тренерский штаб мужской сборной трёхкратного призёра чемпионатов мира Максима Максимова.

«У него будет большая функциональная работа: нашему составу не хватает времени, необходим ещё один специалист в техническом и стрелковом плане, общефизической подготовке. У Максимова огромный опыт, это высокого уровня спортсмен, поэтому он какие-то свои ощущения и чувства может передать биатлонистам», — сказал Драчёв.