Авербух: между Загитовой и Медведевой в этом сезоне не было конкуренции

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, известный хореограф Илья Авербух рассказал, как относится к противостоянию фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.



«Между Загитовой и Медведевой нет конкуренции. По крайней мере в этом сезоне её просто не было. Но журналисты по инерции устраивали эту историю. Так же, как и непрофессиональные болельщики, которые полюбили фигурное катание, чтобы реализовать себя в каких-то соцсетях.



У нас очень сильная команда в женском одиночном катании. Вырос уровень команды. Думаю, огромная заслуга в этом Этери Тутберидзе, которой удалось создать замечательную школу по формированию юных талантов – подчёркиваю, юных талантов, которые впоследствии раскрываются, но максимальный результат дают именно в момент своего юношества. Во многом это ещё не женское одиночное катание. Я не думаю, что это способствует развитию, тому, чтобы мы видели на льду долгую историю чемпионов», – сказал Авербух в эфире телеканала UTV.

На прошедшем в Сайтае чемпионате мира Загитова завоевала золото, Медведева — бронзу.

