Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Оглашён состав сборной Украины по биатлону на следующий сезон

Оглашён состав сборной Украины по биатлону на следующий сезон
Другие / Биатлон

На тренерском совете Федерации биатлона Украины были утверждены составы команд на следующий сезон.

В состав женской сборной были включены Юлия Журавок, Надежда Белкина, Яна Бондарь, Ольга Абрамова, Дарья Блашко и Анна Кривонос.

Отдельно от команды будут тренироваться Анастасия Меркушина и сестры Семеренко. Юлия Джима формально вошла в состав сборной, но решение о выступлении в сезоне она ещё не приняла. Также пока неизвестно, под чьим руководством будет готовиться к сезону Елена Пидгрушная.

В состав мужской сборной Украины вошли Дмитрий Пидручный, Артём Прима, Руслан Ткаленко, Артём Тищенко, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Богдан Цымбал, Виталий Труш. Сергей Семёнов подготовку к сезону начнёт в резервной команде.

Первые тренировочные сборы украинские биатлонисты начнут 21 мая, сообщает Xsport.

Авербух: между Загитовой и Медведевой в этом сезоне не было конкуренции
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент