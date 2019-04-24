Оглашён состав сборной Украины по биатлону на следующий сезон

На тренерском совете Федерации биатлона Украины были утверждены составы команд на следующий сезон.



В состав женской сборной были включены Юлия Журавок, Надежда Белкина, Яна Бондарь, Ольга Абрамова, Дарья Блашко и Анна Кривонос.

Отдельно от команды будут тренироваться Анастасия Меркушина и сестры Семеренко. Юлия Джима формально вошла в состав сборной, но решение о выступлении в сезоне она ещё не приняла. Также пока неизвестно, под чьим руководством будет готовиться к сезону Елена Пидгрушная.



В состав мужской сборной Украины вошли Дмитрий Пидручный, Артём Прима, Руслан Ткаленко, Артём Тищенко, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Богдан Цымбал, Виталий Труш. Сергей Семёнов подготовку к сезону начнёт в резервной команде.



Первые тренировочные сборы украинские биатлонисты начнут 21 мая, сообщает Xsport.