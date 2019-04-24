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35-летняя фигуристка Савченко может вернуться на лёд после родов

35-летняя фигуристка Савченко может вернуться на лёд после родов
Другие / Фигурное катание

35-летняя немецкая фигуристка Алёна Савченко не исключает возвращения в профессиональный спорт после родов.

«Мой новый статус – это не повод, чтобы не вернуться на лёд», – цитирует Савченко издание «Р-Спорт».

Напомним, сегодня Савченко сообщила о своей беременности. Её супругом является британский художник Лиам Кросс. Они поженились летом 2016 года.

С 2004 года уроженка Обухова (Украина) выступает за Германию. В 2018 году она выиграла золото Олимпийских игр в Пхёнчхане и чемпионата мира в Милане в дуэте с Бруно Массо.

С 2004 по 2014 год Алёна выступала в паре с Робином Шолковы. Они стали двукратными бронзовыми призёрами Олимпийских игр, пятикратными чемпионами мира и четырёхкратными чемпионами Европы.

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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